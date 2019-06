Medien: Dietmar Hamann im Urlaub verhaftet

Suhaimi Abdullah, getty

Dietmar Hamann wehrt sich gegen die Vorwürfe

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann ist während seines Urlaubs in Australien offenbar mit dem Gesetz aneinandergeraten.

Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, wurde der frühere Mittelfeldspieler am Freitag um 2:15 Uhr Ortszeit von der australischen Polizei während seines Aufenthalts in Sydney festgenommen. Dem Bericht zufolge soll Hamann seine Freundin in Folge eines Streits geschupst haben.

Die Lebensgefährtin des frühen Profis blieb zwar unverletzt, trotzdem nahm die Polizei den 59-fachen Nationalspieler in Gewahrsam.

Nach der obligatorischen Vernehmung entließen die Behörden Hamann zunächst aus ihrer Obhut. Da er seine Freundin jedoch entgegen einer auferlegten Kontaktsperre erneut anrief, wurde er kurz darauf abermals verhaftet.

Bereits am Samstag wurde der einstige Spieler des FC Liverpool dem Haftrichter vorgeführt. Nach einer kurzen Anhörung kam Hamann, der 106 Bundesligaspiele für den FC Bayern bestritt, gegen Zahlung einer Kaution bis zum Prozessbeginn frei. Zudem musste er seinen Reisepass beim Gericht abgeben.

Die Hauptverhandlung ist für den kommenden Donnerstag angesetzt. Seinem Anwalt zufolge will sich der frühere Bayern-Profi gegen die Vorwürfe vor Gericht wehren.