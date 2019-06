Duo kommt nicht - 70-Mio.-Star weiterhin Bayern-Kandidat

Christian Kaspar-Bartke, getty

Ozan Kabak wechselt wohl nicht zum FC Bayern

Mit Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Fiete Arp (Hamburger SV) hat der FC Bayern bereits drei Neuzugänge für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Weitere Akteure sind Thema an der Isar, ein Talent des VfB Stuttgart kommt hingegen wohl nicht.

Der 19-jährige Innenverteidiger Ozan Kabak wird den VfB zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen, aber eher nicht an der Isar anheuern.

Laut "Sky" bestand zwischen den Bayern und den Beratern des Türken zwar Kontakt, der FC Bayern hat sein Werben nach dem Austausch jedoch nicht weiter forciert. Derzeit gilt der AC Mailand als heißester Anwärter auf eine Kabak-Verpflichtung.

Auch der Poker des FC Bayern um Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi wird "Sky" zufolge (zumindest vorerst) nicht von Erfolg gekrönt sein. In diesem Sommer wird sich der englische Nationalspieler dem FC Bayern nicht anschließen, heißt es in dem Bericht.

Pépé weiterhin ein Kandidat beim FC Bayern?

Mit Nicolas Pépé ist ein absoluter Hochkaräter hingegen angeblich weiterhin "ein Kandidat bei den Roten". Das enthüllt "Sky" ebenso wie ein konkretes Angebot des FC Liverpool für den Ivorer.

Der 24-jährige Rechtsaußen verdient derzeit sein Geld in Frankreich bei OSC Lille, wo er mit 33 Torbeteiligungen (22 Tore/11 Vorlagen) in 38 Ligaspielen brillierte. Ein Abschied soll besiegelt sein, Lille verlangt aber wohl mindestens 70 Millionen Euro für seinen Topstar.

Zudem will "Sky" erfahren haben, dass ein Wechsel von Leroy Sané nach München in erster Linie vom umworbenen deutschen Nationalspieler abhängt. Entscheidet sich Sané für einen Verbleib bei Manchester City, soll Timo Werner von RB Leipzig wieder in den Fokus rücken.

"Wir wollen einiges machen, aber wir haben noch einige Monate Arbeit vor uns. Du musst Geduld haben", bestätigte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic unlängst, dass die Planungen beim FCB noch nicht abgeschlossen sind.