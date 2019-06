Ist Bayerns Traum von Sané geplatzt?

Lars Baron, getty

Leroy Sané hat sich angeblich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden

Am Samstag verkündete "Sky", ob der Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München stattfinde, liege derzeit in der Hand des Umworbenen selbst. Nun scheint Sané seine Entscheidung gefällt zu haben - in München dürfte man jedoch nicht Glücklich sein.

Sané habe gegenüber Freunden enthüllt, dass er eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga ausschlagen werde, will der englische "Mirror" erfahren haben.

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung in Manchester seien zwar weiterhin festgefahren, der 23-Jährige ziehe einen Verbleib beim Premier-League-Champion jedoch grundsätzlich vor, heißt es weiter.

Vor allem die höhere Qualität des englischen Oberhauses soll für Sanés Abkehr von einem Wechsel zum FC Bayern ausschlaggebend gewesen sein. Zudem soll Sané Bedenken haben, dass in Deutschland jede seiner Handlungen genau unter die Lupe genommen und kommentiert werde.

FC Bayern würde Sané mit offenen Armen empfangen

Mit 34 Torbeteiligungen (16 Tore/18 Vorlagen) in 47 Pflichtspielen für ManCity gehört Sané zu den Leistungsträgern des Klubs, Teammanager Pep Guardiola verzichtete gerade in wichtigen Spielen jedoch immer wieder auf den Offensivspieler. Ein Umstand, der Sané sauer aufgestoßen sein soll.

Eine Verlängerung seines im Sommer 2021 endenden Kontrakts blieb bislang aus. "Mirror" zufolge ist City allerdings weiterhin guter Hoffnung, dass Sané sein Arbeitspapier ausdehnt. Weitere Gespräche seien geplant. Erschwert werden die Verhandlungen, da Sané einen neuen Berater suchen soll.

Die Verantwortlichen des FC Bayern bestätigten offiziell, dass man Interesse an Sané habe, sich der Deal jedoch schwierig gestalten werden. Sicher auch, da ManCity mindestens 100 Millionen Euro verlangen soll. Sané wäre damit der teuerste Einkauf der FCB-Geschichte.

Klar ist allerdings, dass man Sané in München mit offenen Armen empfangen würde. Neben den Verantwortlichen äußerten zuletzt auch viele Bayern-Spieler und sogar Konkurrenten, dass sie eine Bundesliga-Rückkehr des Ex-Schalkers begrüßen würden. Sané selbst vermied bislang klare Aussagen bezüglich seiner Zukunft.