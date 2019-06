Salzburg verleiht Diakité und weiterhin Meisl

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Ousmane Diakité möchte in Altach den nächsten Schritt setzen

RB Salzburg hat Montagmittag vermeldet, dass Ousmane Diakité an Altach und Luca Meisl weiterhin an den SKN St. Pölten verliehen wird.

Diakité spielte vergangene Saison in der 2. Liga für Liefering und hofft "im professionellen Umfeld in Altach die idealen Rahmenbedingungen für die ersten Schritte in der Bundesliga vorzufinden."

Zuletzt war Diakité für Mali bei der U20-WM im Einsatz. Die endete für den Mittelfeldspieler traurig: Im Viertelfinale gegen Italien sah er nach 20 Minuten Rot, wonach das Spiel zugunsten der Italiener kippte.

Meisl war schon letzte Saison an den SKN verliehen und unter Didi Kühbauer eine große Stütze in der Abwehr.

red