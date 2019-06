Usami wechselt zurück zu Osaka

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Takashi Usami kehrt in seine Heimat Japan zurück

Angreifer Takashi Usami vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wechselt zurück zu seinem Jugendverein Gamba Osaka in die japanische J-League.

Dies gaben die Augsburger am Montag bekannt. Der 27-Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten an den Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen worden.

Usami war 2011 auf Leihbasis von Osaka zum deutschen Rekordmeister Bayern München und anschließend zur TSG Hoffenheim gewechselt. Der japanische Nationalspieler kam in der Bundesliga in 53 Spielen zum Einsatz und erzielte drei Treffer.