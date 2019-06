San-Siro-Stadion soll durch Neubau ersetzt werden

Getty Images, getty

Das San Siro soll abrissen werden

Der Mailänder Fußballtempel San Siro ist in wenigen Jahren wohl Geschichte. Die beiden Mailänder Klubs Inter und AC Mailand einigten sich Montag auf einen Arena-Neubau im selben Stadtteil, der der Arena den Namen gegeben hat.

1980 wurde die Spielstätte in Giuseppe-Meazza-Stadion umbenannt. Während der WM 1990 bestritt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auf dem Weg zum dritten Titelgewinn in der Vorrunde, Achtel- und Viertelfinale fünf Spiele in San Siro.

Das zuletzt 80.000 Zuschauer fassende Stadion, in dem der deutsche Rekordmeister Bayern München 2001 das Champions-League-Finale gegen den FC Valencia gewann, ist nach Ansicht der beiden Mailänder Vereine baufällig und nicht mehr zu renovieren.

Wann die Bauarbeiten für die neue Arena beginnen sollen, ist noch unklar, frühestens aber 2026. Fest steht, dass das neue Schmuckstück beiden Stadtrivalen als Heimstadion dienen soll. Die Klubs, derzeit nur Mieter des Stadions, wollen auch Eigentümer der neuen Arena werden.