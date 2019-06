Dean Mouhtaropoulos, getty

Jonathan Kodjia erzielte das Goldene Tor gegen Südafrika

Der zweimalige Titelträger Elfenbeinküste ist mit einem Sieg in den Afrika Cup gestartet.

Die Ivorer, bei denen der Mainzer Bundesligaprofi Jean-Philipp Gbamin auf der Bank saß, bezwangen in der Gruppe D am Montag in Kairo Südafrika mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Jonathan Kodjia (64.).