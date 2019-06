FC Bayern ausgestochen? Milan trifft sich mit Kabak

Alexander Hassenstein, getty

Ozan Kabak wird sowohl vom FC Bayern als auch vom AC Milan umworben

Im Werben um Abwehrspieler Ozan Kabak vom VfB Stuttgart droht dem FC Bayern München eine empfindliche Niederlage. Laut italienischen Medienberichten haben sich die Verantwortlichen des AC Milan am Montag mit Vertretern des türkischen Shootingstars getroffen. Ihr vermeintliches Angebot hat es in sich.

Spätestens nach dem Transfer von Mats Hummels zum BVB besteht in der Abwehr des FC Bayern Handlungsbedarf. Ozan Kabak hat der Rekordmeister als einen der Kandidaten auserkoren, um die Lücke zu schließen. Doch vor allem der italienische Traditionsklub AC Milan sagt den Münchnern im Werben um den 19-Jährigen den Kampf an.

Wie das Portal "calciomercato" erfahren hat, kam es am Montag in Mailand zu einem Treffen der Vertreter Kabaks und den Verantwortlichen der Rossoneri. Rund 80 Minuten soll das Meeting gedauert haben.

Dabei hat Milan seine Karten auf den Tisch gelegt und ein Angebot unterbreitet, das der FC Bayern nur schwer mitgehen kann.

Mehr dazu: FC Bayern plant Treffen mit Ozan Kabak vom VfB Stuttgart

Laut des Berichts hat Milan Kabak im Falle eines Wechsel nichts weniger als einen Platz in der Startelf garantiert. Eine Rolle, die der junge Abwehrspieler in München ganz sicher nicht einnehmen würde. Dazu locken die Italiener mit regelmäßigen Einsätzen im Europacup, wenn auch "nur" in der Europa League.

Kabak, der den VfB für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen kann, soll die Aussicht auf regelmäßige Einsätze durchaus überzeugen. Seine Berater würden ihren Klienten dagegen lieber im Trikot des FC Bayern sehen. Noch in dieser Woche steht laut "kicker" ein Gespräch mit dem Rekordmeister auf der Agenda. Die finale Entscheidung, schreibt "calciomercato", liege nun allein bei Kabak.