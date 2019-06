BVB bei Weigl doch nicht gesprächsbereit?

Jörg Schöler, getty

Verlässt Julian Weigl den BVB im Sommer?

Vier hochkarätige Neuzugänge hat Borussia Dortmund bereits verpflichtet, verlassen hat den BVB dagegen kein einziger Leistungsträger. Über die Situation bei Julian Weigl gibt es widersprüchliche Meldungen.

Berichtete "Sport Bild" am Mittwoch noch, der 23-Jährige könne die Schwarz-Gelben für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen verlassen, heißt es im "kicker" am Donnerstag, Weigl sei unverkäuflich - unabhängig davon, wie hoch die mögliche Offerte eines anderen Klub ausfällt.

Beim Spieler selbst dürfte letztere Variante eher wenig Freude hervorrufen. Zwar kam Weigl nach einer Hinrunde zum Vergessen im zweiten Halbjahr der abgelaufenen Saison in 14 von 17 Bundesligaspielen zum Einsatz. Aber Trainer Lucien Favre setzte den gelernten Sechser nahezu ausschließlich auf der ungeliebten Position des Innenverteidigers ein.

Bleibt der BVB in der Causa Weigl hart, würde sich ein Wechsel ins europäische Ausland zerschlagen. Schon im Winter buhlten Paris Saint-Germain und der FC Arsenal intensiv um Weigl. Im Sommer könnte die Liste der potenziellen Abnehmer weiter wachsen.

Weigl selbst strebt angeblich weiterhin einen Wechsel an, nachdem ihm die Dortmunder nach dem geplatzten Winter-Transfer zu PSG zusicherten, ihm im Sommer keine Steine in den Weg legen zu wollen. Was seinen kommenden Arbeitgeber angeht, so hat sich der 22-Jährige laut "Sport Bild" nur eine einzige Bedingung gesetzt: der Klub muss international spielen.