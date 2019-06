Grünen-Politikerin Roth kritisiert DFB-Strukturen

AFP/SID/GUENTER SCHIFFMANN

Claudia Roth richtet scharfe Kritik an den DFB

Grünen-Politikerin Claudia Roth hat die herrschenden Zustände im Deutschen Fußball-Bund scharf kritisiert.

"Nach dem DFB kommt vermutlich nur noch die katholische Kirche", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages der Wochenzeitung "Die Zeit": "In den Verbänden herrschen immer noch krasseste Hierarchien, fast schon autoritäre Strukturen."

Auch den geringen Frauenanteil in Führungspositionen und die fehlende Wertschätzung für den Frauenfußball mahnte Roth an. Bei zahlreichen Vereinen und "erst recht beim DFB, kommen die Frauen und Mädchen zwischen den Turnieren an letzter Stelle. Anzeichen einer Veränderung sehe ich keine", sagte die 67-Jährige.

Zudem erneuerte sie ihre Forderung nach einer Doppelspitze mit weiblichem Anteil für den vakante Posten des DFB-Präsidenten.