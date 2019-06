Igor geht von Salzburg in die Serie A

APA

Igor Julio Dos Santos De Paulo spielte für die Austria

Der italienische Oberhausclub SPAL Ferrara hat am Mittwoch die Verpflichtung des Brasilianers Igor von Red Bull Salzburg bekanntgegeben. Der 21-Jährige Innenverteidiger, der zuvor an den WAC und vergangene Saison an Austria Wien verliehen war, erhielt beim 13. der abgelaufenen Serie A einen Vertrag bis Sommer 2023 mit Option auf eine weitere Saison.

Igor war nach der Ausbildung bei Red Bull Brasil 2016 nach Salzburg zum FC Liefering gekommen.

"Wir freuen uns, dass Igor seinen Weg auf eine etwas andere Art und Weise erfolgreich weitergeht und wünschen ihm alles Gute, viel Gesundheit und sportlichen Erfolg in der Serie A", meinte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung.

apa/red