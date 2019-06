Barišić: "Unmöglich, Kalajdžić zu holen"

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Saša Kalajdžić habe sich laut Zoran Barišić für einen Weg entschieden, der nicht zu Rapid führt

Rapids Sportdirektor Zoran Barišić erklärt gegenüber weltfussball, warum eine Verpflichtung von Admira-Stürmer Saša Kalajdžić für die Grün-Weißen nicht mehr realisierbar ist.

Vor etwas mehr als einem halben Jahr, noch unter dem damaligen Sportdirektor Fredy Bickel, stand Rapid Wien relativ knapp davor, Saša Kalajdžić von der Südstadt in den Westen Wiens zu holen. Die Ablösesumme war ausverhandelt, am Ende überspannte die Admira allerdings den Bogen mit der Forderung nach einer Beteiligung an einem späteren Weiterverkauf.

Inzwischen lenkt in Hütteldorf nicht mehr Bickel, sondern Zoran Barišić die sportlichen Geschicke und Kalajdžić, der fast die gesamte Herbstsaison verletzungsbedingt gefehlt hatte, machte im Frühjahr mit starken Leistungen, sieben Toren und der Teilnahme an der U21-EM in Italien und San Marino auf sich aufmerksam. Ist der Zug für einen Wechsel zu Rapid damit abgefahren?

Rapid kann bei Kalajdžić nicht mehr mitbieten

Von Barišić gibt es auf diese Frage ein klares Ja als Antwort: "Es ist unmöglich, ihn zu holen", stellte der Wiener gegenüber weltfussball klar. "Du kannst mit diesen Klubs nicht mitbieten und er hat sich für diesen Weg entschieden." Rapid spiele in der Zukunftsplanung des 21-jährigen Angreifers gegenwärtig keine Rolle mehr. "Er ist von sich überzeugt und davon, dass dieser Schritt, den er jetzt machen wird, sportlich der bessere für ihn ist", erklärte Barišić.

Aus Deutschland wird inzwischen berichtet, Kalajdžić stehe vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Die "Stuttgarter Nachrichten" schreiben bereits von einer Einigung. Nur über die Ablösesumme soll der deutsche Zweitligist noch mit der Admira verhandeln.

David Mayr, Johannes Sturm