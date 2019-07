Inter Mailand bleibt im Rebic-Poker hartnäckig

Harriet Lander, getty

Ante Rebic könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Seit Wochen ranken sich Gerüchte um Ante Rebic und einen baldigen Abschied bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen ihren Angreifer allerdings nicht kampflos an die Konkurrenz abgeben. Mit Inter Mailand bleibt ein Interessent aber hartnäckig.

Denn nachdem der Bundesligist eine Offerte des Serie-A-Traditionsklubs vor wenigen Wochen abgelehnt hat, nehmen die Italiener nun offenbar einen neuen Anlauf. Wie "Sky Italia" berichtet, ist der Offensivspieler beim 18-maligen Meister zuletzt wieder im Kurs gestiegen. Grund dafür ist der festgefahrene Transferpoker um Romelu Lukaku.

Die Mailänder würden den Angreifer von Manchester United gerne verpflichten und bieten dem Bericht nach 70 Millionen Euro für den Belgier. Der englische Top-Klub fordert aber unbeirrt eine Ablöse in Höhe von 83 Millionen Euro. Da keine Annäherung in Sicht ist, hat Inter nun die Suche nach Alternativen intensiviert. Dabei ist Rebic wieder in den Fokus des Champions-League-Siegers von 2010 gerückt.

Zuletzt waren die Nerazzurri "Sky" zufolge mit einem Angebot über 30 Millionen Euro für Rebic bei der Eintracht abgeblitzt. Die spanische Zeitung "AS" berichtete, dass mindestens 40 Millionen Euro in die Hand genommen werden müssten, um die Verantwortlichen in der Main-Metropole zum Verkauf zu bewegen. Dies habe Rebic-Berater Fali Ramadani den Vertretern von Atlético Madrid mitgeteilt. Der La-Liga-Klub gilt ebenfalls als interessierter Abnehmer.

Der 25 Jahre alte Rebic hatte erst im vergangenen August seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2022 verlängert. Damals ließ er lukrative Angebote aus dem Ausland verstreichen.

Sollte der Außenstürmer im Sommer wechseln, verliert Frankfurt nach Luka Jovic den zweiten Eckpfeiler in der Offensive. Für die SGE lief er bislang wettbewerbsübergreifend 94 Mal auf, erzielte dabei 22 Tore und steuerte elf Vorlagen bei.