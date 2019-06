Arp trainiert freiwillig mit FCB-Reserve

Cathrin Mueller, getty

Fiete Arp wechselt vom HSV zum FC Bayern

Fiete Arp wechselt in diesem Sommer vom HSV zum FC Bayern. Beim Double-Sieger muss sich der 19-Jährige allerdings gegen große Konkurrenz im Sturm durchsetzen, wenn er Einsatzminuten sammeln will. Nun zeigt Arp besonderen Einsatz.

Der Hamburger reist freiwillig vor dem offiziellen Trainingsstart der Profis ins Vorbereitungslager der U23 des FC Bayern. Das berichtet "Bild".

So stößt Fiete Arp schon am Freitag in Österreich zur Reserve-Mannschaft, wo sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf die neue Saison in der 3. Liga vorbereitet.

"Klar ist er eine Option für uns", so Hoeneß zu "Bild" über mögliche Einsatzminuten des Neuzugangs in der U23, stellte gleichzeitig klar: "Er darf spielen, aber in erster Linie hoffen wir, dass er sich oben durchsetzt. Wir wissen alle, dass das nicht einfach ist bei Bayern." Sollte sich die Möglichkeit ergeben, werde Arp auch "sicher mal" bei der U23 spielen.

Der Angreifer, der für drei Millionen Euro an die Isar wechselt, wird im Anschluss an das Trainingslager der Reserve am 8. Juli schließlich bei den Profis erwartet. "Wenn die Profis starten, dann wird er dort auch starten", bestätigte Hoeneß.

Fiete Arp, der beim Hamburger SV alle Junioren-Abteilungen durchlief, unterzeichnete beim FC Bayern einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Zweitliga-Saison mit dem HSV kam der Rechtsfuß auf 17 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.