BuLi-Spielplan: So startet die Saison 2019/20

Alexander Hassenstein, getty

Die DFL hat den Spielplan für die Saison 2019/20 veröffentlicht

Am Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die kommende Saison in der Bundesliga und 2. Liga veröffentlicht. Rekordmeister Bayern München eröffnet die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC.

Der Titelverteidiger trifft auf seinen Angstgegner, Meistertrainer Niko Kovac auf seine alte Liebe: Rekordchampion Bayern München eröffnet die 57. Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt.

"Wir freuen uns schon auf das Eröffnungsspiel", twitterten die Bayern, die den achten Titel nacheinander anstreben, unmittelbar nach der Veröffentlichung. Das Team des gebürtigen Berliners Kovac ist allerdings gewarnt: Gegen keinen anderen Gegner blieben die Münchner in den vergangenen drei Spielzeiten so oft ohne Sieg wie gegen die Hertha (drei Unentschieden, eine Niederlage).

Der 1. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht:

16.08.2019 - 20:30 Uhr - FC Bayern München : Hertha BSC

17./18.08.2019 Borussia Dortmund : FC Augsburg

17./18.08.2019 Bayer 04 Leverkusen : SC Paderborn 07

17./18.08.2019 Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04

17./18.08.2019 VfL Wolfsburg : 1. FC Köln

17./18.08.2019 Eintracht Frankfurt : TSG 1899 Hoffenheim

17./18.08.2019 SV Werder Bremen : Fortuna Düsseldorf

17./18.08.2019 Sport-Club Freiburg : 1. FSV Mainz 05

17./18.08.2019 1. FC Union Berlin : RB Leipzig

Allerdings haben die Münchner selbst seit 2008 in keiner Liga-Auftaktpartie mehr Punkte verloren - und das sollte im Idealfall auch so bleiben, schließlich dürfen sich die Bayern im Kampf mit Vizemeister Borussia Dortmund kaum Aussetzer erlauben.

BVB starte gegen den FC Augsburg

Zum ersten Aufeinandertreffen mit dem BVB, der bereits im Sommer mit den namhaften Transfers von Mats Hummels, Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz seine Ambitionen auf den ersten Titelgewinn seit 2012 untermauert hatte, kommt es am 11. Spieltag. Das Rückspiel findet demnach am 28. Spieltag statt - so war es bereits in den vergangenen drei Jahren.

Die beiden Titelfavoriten stehen sich allerdings schon am 3. August gegenüber, wenn in Dortmund der Supercup (20:30 Uhr) ausgetragen und somit der erste Titel der Saison vergeben wird. Der BVB eröffnet seine Bundesliga-Saison derweil mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg, der Tabellendritte RB Leipzig mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann gastiert beim Liganeuling Union Berlin.

"Das würde ich nicht gut finden, weil dann eine andere Thematik und ganz andere Dinge in den Fokus treten würden", hatte Unions Manager Oliver Ruhnert der Sport Bild im Vorfeld über die mögliche Paarung gesagt. Die anderen beiden Aufsteiger, der 1. FC Köln (in Wolfsburg) und SC Paderborn (in Leverkusen), starten jeweils auswärts.

Die brisanten Revier-Derbys zwischen Dortmund und Schalke 04 finden am 9. (in Gelsenkirchen) und 26. Spieltag statt. Das Duell der Berliner Hauptstadt-Vereine wird erstmals am 10. Spieltag, das Rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach am 4. Spieltag ausgetragen.

Um den international spielenden Mannschaften die notwendige Regeneration ermöglichen zu können, erfolgt die genaue Terminierung eines Bundesliga-Spieltags erst wenn feststeht, welcher Klub an welchem Termin international im Einsatz ist. "Nicht alle Beteiligten sind immer zu 100 Prozent zufrieden, vor allem bei den zeitgenauen Ansetzungen im Laufe der Saison", sagte der zuständige DFL-Direktor Ansgar Schwenken dem "SID": "Aber damit müssen wir leben - wir möchten allen Vorgaben und Wünschen bestmöglich gerecht werden."

Das gilt freilich auch für die Ansetzungen in der 2. Liga, die bereits am 26. Juli in die neue Spielzeit mit der Partie zwischen den beiden Absteigern VfB Stuttgart und Hannover 96 (20:30 Uhr) startet. Der 1. FC Nürnberg, dritter Absteiger, muss zunächst bei Dynamo Dresden ran. Der Hamburger SV, der den Aufstieg verpasst hatte, empfängt Darmstadt 98..

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga in der Übersicht:

26.07.2019 - 20:30 Uhr - VfB Stuttgart : Hannover 96

27.-29.07.2019 Hamburger SV : SV Darmstadt 98

27.-29.07.2019 Holstein Kiel : SV Sandhausen

27.-29.07.2019 DSC Arminia Bielefeld FC St. Pauli

27.-29.07.2019 SSV Jahn Regensburg : VfL Bochum 1848

27.-29.07.2019 SG Dynamo Dresden : 1. FC Nürnberg

27.-29.07.2019 SpVgg Greuther Fürth : FC Erzgebirge Aue

27.-29.07.2019 VfL Osnabrück : 1. FC Heidenheim 1846

27.-29.07.2019 SV Wehen Wiesbaden : Karlsruher SC