Tinte trocken! BVB macht Hummels-Deal perfekt

Alexander Hassenstein, getty

Mats Hummels hat beim BVB unterschrieben

Dass Mats Hummels den FC Bayern verlässt und zu Borussia Dortmund zurückkehrt, bestätigten die Klubs bereits am 19. Juni. Allerdings ist der Deal zwischen Bayern und dem BVB erst neun Tage später wirklich in trockenen Tüchern.

Hummels absolvierte am Freitag den Medizincheck beim BVB und hat seinen Vertrag unterzeichnet. Das bestätigten die Borussen via Twitter. In einem geposteten Video unterschreibt der Verteidiger sein neues Arbeitspapier und posiert, an der Seite des lachenden BVB-Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc, mit BVB-Trikot.

Der Clip enthüllt zudem, dass der 30-Jährige bei den Schwarzgelben wieder mit der Rückennummer 15 auflaufen wird. Diese trug Hummels schon während seines ersten Engagements im Ruhrgebiet. Bei Bayern gehörte ihm das Leibchen mit der 5.

Die Ablösesumme beträgt inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen 38 Millionen Euro. Der Ex-Nationalspieler war 2016 nach achteinhalb Jahren in Dortmund für 35 Millionen Euro zurück nach München gewechselt, wo er bereits von 1995 bis Januar 2008 gespielt hatte. Sein Vertrag in München war bis 2021 datiert.

Hummels ist der vierte BVB-Großeinkauf. Zuvor hatte die Borussia bereits die Nationalspieler Julian Brandt (Bayer Leverkusen) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) sowie den Belgier Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) für insgesamt 76 Millionen Euro verpflichtet.