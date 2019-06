Kehrtwende? Hudson-Odoi will wohl bei Chelsea bleiben

Justin Setterfield, getty

Hudson-Odoi kann sich zwischen dem FC Bayern und Chelsea entscheiden

Schon seit der Winterpause bemüht sich der FC Bayern München intensiv um die Dienste von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Doch laut eines Medienberichts droht der deutsche Rekordmeister nun endgültig leer auszugehen.

Wie die englische Zeitung "Metro" berichtet, möchte der Flügelspieler jetzt wohl doch beim FC Chelsea bleiben. Zudem soll sich der 18-Jährige gut vorstellen können, einen neuen Fünfjahresvertrag bei den Londonern zu unterschreiben.

Ein wesentlicher Grund für die Entscheidung ist offenbar Frank Lampard. Die Klub-Ikone steht kurz vor einem Trainer-Engagement bei den Blues. Auch die Tatsache, dass Lampard seinen Assistenten von Derby County, Jody Morris, mit an die Stamford Bridge bringt, soll Hudson-Odoi gefallen.

Der Engländer trainierte bereits in der Chelsea-Jugend unter Morris und hat eine gute Beziehung zum 40-Jährigen. Doch auch der Verein selbst versucht offenbar alle Register zu ziehen, um seine Nachwuchshoffnung zu halten. So soll der Champions-League-Teilnehmer seinem Spieler die prestigeträchtige Nummer zehn angeboten haben, die durch den Abgang von Eden Hazard wieder verfügbar ist.

Blitzt der FC Bayern bei Hudson-Odoi ab?

Sollte sich Hudson-Odoi wirklich für einen Verbleib entscheiden, wäre ein Wechsel zum FC Bayern somit vom Tisch.

In den vergangenen Wochen warben die Münchner öffentlich um den Linksaußen. Erst neulich meldete die "Bild", dass der FC Bayern mit einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro gescheitert sei.

Hudson-Odoi, der momentan an einem Achillessehnenriss laboriert, ist in seinem aktuellen Arbeitspapier noch bis 2020 an den FC Chelsea gebunden.