Salzburg muss in 1. ÖFB-Cup-Runde nach Parndorf

GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Jesse Marsch lernt gleich mal das Heidebodenstadion kennen

Titelverteidiger Salzburg gastiert in der 1. Runde des ÖFB-Cups bei SC/ESV Parndorf aus der Burgenlandliga. "Losfee" Peter Stöger zog die Mozartstädter bei einer Auslosung in Wien am Freitagabend als letztes Team. Rapid reist zu SV Allerheiligen in die Steiermark, der LASK spielt im Oberösterreich-Duell bei Sportunion Vöcklamarkt ebenfalls gegen einen Vertreter der Regionalliga Mitte.

Sturm Graz ist bei USK Anif aus der Regionalliga West, die Austria bei ASKÖ Köttmannsdorf aus der Kärntner Liga im Einsatz. Gespielt wird von 19. bis 21. Juli, also eine Woche vor dem Auftakt in die Bundesliga.

apa