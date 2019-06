Nübel äußert sich zu Transfer-Gerüchten

Alessandro Sabattini, getty

Alexander Nübel ließ seine Zukunft offen

An Alexander Nübel vom FC Schalke 04 sollen bereits zahlreiche Topklubs interessiert sein, darunter der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, RB Leipzig oder der FC Chelsea. Wohin es den Keeper zieht, ist nicht klar. Bis zuletzt hielt er sich bedeckt.

"Wir haben Sonntag ein Spiel, was danach ist, weiß ich auch nicht", sagte Nübel mit Blick auf das anstehende Finale der U21-EM gegen Spanien zur "Bild". Demnach scheint weiterhin jeder Ausgang offen.

Nübel ist nur noch bis 2020 an die Königsblauen gebunden. Schalke kämpft zwar mit allen Mitteln um den 2015 vom SC Paderborn verpflichteten Keeper, steht angesichts seines bald auslaufenden Vertrags aber unter erheblichem Zugzwang.

Will Nübel die Zusammenarbeit mit den Knappen fortsetzen, hat er eine hervorragende Verhandlungsposition, seine Forderungen durchsetzen. Unter anderem dürfte der Youngster eine deutliche Anhebung seines bislang überschaubaren Jahresgehalts von rund 600.000 Euro verlangen.

Bis zu drei Millionen Euro jährlich wären marktgerecht, zusätzliche Bonuszahlungen für das Erreichen persönlicher Ziele wie die Nominierung für die A-Nationalmannschaft möglich, heißt es.

Beim FC Bayern wird Nübel bereits seit Längerem als Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt. Auch in der Nationalmannschaft will der U21-Schlussmann früher oder später in die Fußstapfen des Weltmeisters von 2014 treten.

Eine Kampfansage verkniff sich der 22-Jährige allerdings. "Manuel Neuer und ter Stegen sind überragende Torhüter", lobte er seine Kollegen stattdessen.