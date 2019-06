Schalke-Flirt Schubert sagt offenbar dem FC Arsenal ab

Thomas Eisenhuth, getty

Markus Schubert wird vom FC Schalke und FC Augsburg umworben

U21-Nationaltorwart Markus Schubert, bei Dynamo Dresden unter Vertrag, hat gleich mehrere Wechsel-Optionen auf dem Tisch liegen. Eine heiße Spur führt unter anderem zum FC Schalke 04, doch auch beim FC Arsenal steht er hoch im Kurs. Nun ist eine Tendenz erkennbar.

Wie "Sport1" berichtet, will der 21-Jährige auch in Zukunft in Deutschland bleiben. Somit habe er den Gunners abgesagt, obgleich bereits mehrere Gespräche mit dem Premier-League-Klub stattgefunden haben sollen.

In der Pole Position soll sich nun allen voran der FC Schalke 04 befinden - trotz der besonderen Konkurrenzsituation. Schließlich steht bei den Königsblauen ausgerechnet mit Alexander Nübel eben jener Schlussmann zwischen den Pfosten, der auch bei der U21-EM in Italien bislang den Vorzug erhielt.

Sollte sich Schubert für die Knappen entscheiden, steht daher ein direktes Leihgeschäft im Raum. Möglich allerdings auch, dass der gebürtige Freiberger schon in diesem Sommer Nübels Platz auf Schalke einnimmt, sollte dieser den Lockrufen des FC Bayern oder anderen europäischen Top-Klubs erliegen. Bislang hielt sich Nübel, dessen Vertrag 2020 ausläuft, zu den Spekulationen bedeckt.

Eine weitere Alternative für Markus Schubert wäre indes ein Wechsel zum FC Augsburg. Auch die Fuggerstädter zeigen dem Bericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung im Sommer.

Sicher ist unterdessen, dass der Schlussmann Dynamo Dresden zur neuen Saison verlassen wird. Der 20-Jährige hatte erklärt, seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag bei der SGD nicht verlängern zu wollen. Schubert kann daher ablösefrei wechseln.