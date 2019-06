Schalke 04 erhöht offenbar Angebot für Raman

Juergen Schwarz, getty

Benito Raman will für den FC Schalke 04 spielen

Der FC Schalke 04 will Benito Raman, Benito Raman will zum FC Schalke 04. Bislang stellte sich Fortuna Düsseldorf quer, da die gebotene Ablösesumme bislang nicht "marktgerecht" gewesen sei. Das könnte sich nun geändert haben.

Die Königsblauen haben nach Informationen von "Bild" ihr Angebot von neun auf zwölf Millionen Euro erhöht. Zusätzlich sollen Bonuszahlungen vereinbart werden, sodass das Gesamtvolumen des Transfers weiter steigen könnte.

Da sich beide Partien zuletzt noch nicht haben einigen konnten, musste der 24-Jährige bei seinem Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf am Freitag zum Laktattest antreten.

Seinen Wechselwunsch bekräftigte der Belgier gegenüber dem Boulevardblatt dabei jedoch einmal mehr: "Natürlich musste ich heute kommen, ich habe ja Vertrag bei Fortuna. Ja, ich will nach Schalke und muss nun abwarten, was die Klubs machen."

Auch F95-Trainer Friedhelm Funkel meldete sich angesichts des möglichen Transfers zu Wort. Es gehöre immer dazu, "dass Spieler kommen und gehen", er könne Raman jedoch "nur loben. Er ist auch heute wieder gekommen, hat sich hier an alle Absprachen gehalten und tadellos verhalten".

Den vollständigen Laktattest musste Düsseldorfs Top-Scorer (zehn Tore, sechs Vorlagen) der vergangenen Saison indes nicht absolvieren. Eine Vorsichtsmaßnahme: "In so einer Situation ist man vom Kopf her nicht ganz frei, deshalb haben wir ihn vorher rausgenommen. Nicht, dass er sich noch verletzt."