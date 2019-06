La-Liga-Trio an Shinji Kagawa interessiert?

Maja Hitij, getty

BVB-Abschied von Shinji Kagawa nimmt Formen an

Nach den Transfers von Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz geht es für Borussia Dortmund nun vor allem darum, den aufgeblähten Kader zu verkleinern. Für Shinji Kagawa hat der BVB keine Verwendung mehr. Den japanischen Spielmacher zieht es wohl entweder in die Türkei oder nach Spanien.

Wie die türkische Tageszeitung "Sözcü" berichtet, hat Kagawa gleich drei Angebote aus La Liga vorliegen. Demnach bemühen sich Celta Vigo, Real Betis sowie der FC Getafe um einen Transfer des 30-Jährigen. Spanien gilt bereits seit Längerem als Wunschziel des Profis.

Auch Besiktas, das ein Interesse an Kagawa kürzlich öffentlich bestätigte, bastelt jedoch weiter intensiv an einer Verpflichtung. Klub-Vertreter Hüseyin Yücel soll eigens nach Japan gereist sein, um den langjährigen BVB-Publikumsliebling von einem dauerhaften Wechsel an den Bosporus zu überzeugen. Für Besiktas hatte Kagawa in der abgelaufenen Rückrunde bereits die Fußball-Schuhe auf Leihbasis geschnürt.

Zeitnah will der 1,75 Meter große Dribbelkünstler die Entscheidung über seine Zukunft allerdings nicht treffen. Dem Bericht zufolge habe sich Kagawa zunächst Bedenkzeit erbeten. Er wolle alle vier Offerten prüfen und gemeinsam mit seinem Management bewerten.

Klar ist, dass der 100-fache Nationalspieler den BVB in diesem Sommer verlässt. Kagawas Rückennummer 23 ist bei den Schwarz-Gelben bereits neu an Thorgan Hazard vergeben. Der deutsche Vizemeister teilte mit, man habe sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt.