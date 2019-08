Bayern-Talent Köhn vor Wechsel in die Eredivisie?

Stuart Franklin, getty

Verlässt Derrick Köhn den FC Bayern in Richtung Willem II?

Im Sommer 2017 lockte der FC Bayern München den talentierten Defensivspieler Derrick Köhn vom Hamburger SV an die Isar. Der 20-Jährige ist seitdem eine feste Größe auf der linken Seite der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, schaffte den Sprung ins Profigeschäft jedoch nicht.

Das könnte sich nun ändern, allerdings nicht in München, sondern beim niederländischen Klub Willem II. Der Erstligist soll die Fühler nach dem gebürtigen Hamburger mit ghanaischen Wurzeln ausgestreckt haben.

Einem Bericht von "fussballtransfers.com" zufolge will Willem II den Youngster noch vor Ende der Wechselfrist in diesem Sommer verpflichten. In der Eredivisie könnte er erste Erfahrungen bei den Profis sammeln. Bereits Ende Juni wurde Köhn mit einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht.

Köhns Vertrag beim FC Bayern läuft Ende Juni 2020 aus. Mit der U23 gelang dem deutschen Juniorennationalspieler in der Vorsaison der Aufstieg in die 3. Liga. In der neuen Spielzeit fehlte der dem Münchner Unterbau aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Köhn wäre nicht das erste Talent, das die Münchner in diesem Sommer verlässt. Beispielsweise schloss sich Woo-Yeong Jeong dem SC Freiburg, Jonathan Meier dem 1. FSV Mainz 05, Maxime Awoudja dem VfB Stuttgart und Meritan Shabani den Wolverhampton Wanderers an. Zudem verließen Franck Evina (KFC Uerdingen) und Adrian Fein (HSV) den FC Bayern auf Leihbasis.