Raman-Wechsel weiter in der Schwebe

Juergen Schwarz, getty

Benito Raman wird wohl bald für den FC Schalke 04 spielen

Der Wechsel von Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 bleibt weiter in der Schwebe.

Raman fehlte zwar am Sonntagmorgen im Mannschaftstraining der Fortuna. Via Twitter erklärte die Fortuna allerdings, Raman sei in Düsseldorf und trainiere individuell. Gegenüber "Spox" und "Goal" dementierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, dass der Transfer in trockenen Tüchern sei. Erwartungen, dass der Belgier auf der Mitglieder-Versammlung der Knappen am Sonntag als Neuzugang vermeldet wird, dürften sich somit nicht bestätigen.

Raman machte zuletzt sehr deutlich, dass er bei Schalke anheuern wolle. Die Klubs schacherten allerdings lange um die Höhe der Ablöse.

Benito ist da und trainiert individuell. — Fortuna Düsseldorf (@f95) 30. Juni 2019

Am Samstag berichtete "Bild", Schalke habe sein Angebot nochmals erhöht. Für zwölf Millionen Euro bekommen die Königsblauen demnach den Zuschlag.

Mehr dazu: Darum ist der FC Schalke 04 so heiß auf Benito Raman

Düsseldorf soll derweil einen Großteil der Einnahmen schon wieder verplant haben. Für neun Millionen Euro soll die Fortuna den zuletzt ausgeliehenen Stürmer Dawid Kownacki fest unter Vertrag nehmen. Die "Rheinische Post" will erfahren haben, dass Kownacki einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. 2018/19 bestritt der 22-Jährige elf Einsätze für die Düsseldorfer. Dabei erzielte er vier Tore und legte zwei Treffer auf.