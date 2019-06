FCB geht leer aus: Schalke schnappt sich Kabak

Christian Kaspar-Bartke, getty

Wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04: Ozan Kabak

Lange galt der FC Bayern München als wahrscheinlichster neuer Arbeitgeber von Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Doch das Rennen machte nun der FC Schalke 04.

Die Königsblauen und der VfB bestätigten am Sonntag den Transfer des Abwehr-Juwels.

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, eines der aktuell größten europäischen Talente für Schalke 04 zu gewinnen. Ozan Kabak hat sich trotz sehr namhafter Konkurrenz bewusst für unseren Club entschieden“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. "Mein Dank gilt hier besonders Chef-Trainer David Wagner und Michael Reschke als Technischem Direktor, die Ozan entscheidend überzeugen konnten, dass der Schritt zum FC Schalke 04 für ihn der richtige ist."

Beim FC Bayern galt Kabak nach dem Abgang von Mats Hummels als heißer Transfer-Kandidat. Auf Schalke dürfte sich der Youngster aber mehr Spielzeit erhoffen.

Auch der italienische Traditionsverein AC Milan und West Ham United aus der englischen Premier League sollen sich intensiv um den türkischen Nationalspieler bemüht haben.

Ozan Kabak verlässt VfB Stuttgart nach 15 Bundesligaspielen

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger erklärte: "Ozan hat sich in den Monaten seit seinem Wechsel zum VfB sehr gut entwickelt und dadurch das Interesse anderer Vereine geweckt. Der VfB und der Spieler haben sich damals auf einen Vertrag verständigt, der Ozan nun diesen Wechsel ermöglicht. Wir bedauern seinen Weggang, weil wir einen guten Spieler verlieren. Durch den Transfer haben wir aber auch zusätzlichen finanziellen Spielraum für weitere Investitionen in den Kader."

Kabak war im Januar 2019 von Galatasaray aus Istanbul nach Stuttgart gewechselt, avancierte bei den Schwaben auf Anhieb zum Stammspieler und bestritt in der Rückrunde 15 Bundesligaspiele.

Durch den Abstieg des VfB wurde in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel aktiviert, sodass Schalke nun dem Vernehmen nach eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von 15 Millionen Euro für Kabak zahlt. Auffällig: Die Knappen teilten in ihrem offiziellen Statement nicht mit, wie lange Kabaks Vertrag in Gelsenkirchen läuft.