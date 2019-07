Lucas Hernández gibt Gesundheits-Update

Denis Doyle, getty

Lucas Hernández will mit dem FC Bayern Titel gewinnen

Beim FC Bayern München wird Rekordtransfer Lucas Hernández mit großer Vorfreude erwartet. Nach seiner Knie-OP befindet sich der Verteidiger aber noch im Aufbautraining und gab nun ein Gesundheits-Update.

"Servus! An alle Fans, die auf mich in München warten, ich werde bald wieder fit sein, um alles für dieses Wappen und dieses Trikot zu geben", ließ Hernández in einem Video verlauten, dass die Münchner über ihre Social-Media-Kanäle verbreiteten.

"Im Moment bin ich kontinuierlich im Training. Ich hoffe, dass ich zum Saisonstart 100 Prozent fit bin", ergänzte der 80-Millionen-Euro-Mann: "Ich gehe Schritt für Schritt weiter und verbessere mich jeden Tag."

Den FC Bayern bezeichnete Hernández als "einen der besten Vereine der Welt". Es mache ihn stolz, diesen Klub zu repräsentieren und mit ihm in allen Wettbewerben zu spielen.

Mit dem deutschen Rekordmeister hat der Franzose große Ambitionen. Ich bin ein Gewinner-Typ. "Ich wollte schon immer nur gewinnen und habe nie gerne verloren", beschrieb sich Hernández und ergänzte: "Ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel Freude haben und dass wir viele Titel zusammen gewinnen."

Hernández setzt auf seine Vielseitigkeit

Sich selbst beschrieb der 23-Jährige als sehr ruhige Person. "Ich bin kein Mensch, der so schnell nervös wird. Die Leute, die mich kennen, wissen und sehen das." Auch die Fans der Bayern werden schnell merken, dass Hernández ruhig ist - "auf und außerhalb des Fußballplatzes".

Zu seinen fußballerischen Stärken zählt der Weltmeister seine Flexibilität: "Ich habe immer schon auf der linken Seite oder im Zentrum gespielt. Seit ich klein war, war ich auf beiden Positionen gut, ich bin ein vielseitiger Spieler."