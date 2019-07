Fingerzeig? Sané stellt City-Trikot vor

Alexander Hassenstein, getty

Manchester City oder FC Bayern München? Die Zukunft von Leroy Sané ist noch ungeklärt

Die Gerüchte-Küche um einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München brodelte zuletzt weniger stark. Nun setzte Manchester City ein mehr oder weniger deutliches Zeichen.

Die Citizens stellten am Montag ihre neuen Trikots für die kommenden Saison vor. Als Models für das Auswärtsdress wurden dabei Sergio Agüero, David Silva, Benjamin Mendy und eben Leroy Sané ausgewählt.

Schwer vorstellbar, dass die Sky Blues den deutschen Nationalspieler als Werbegesicht einsetzen, wenn sie ihn im Sommer nach München ziehen lassen. Laut den "Manchester Evening News" ist das ein klares Zeichen für eine anstehende Vertragsverlängerung.

Zuletzt vermehrten sich ohnehin die Anzeichen, dass Sané nicht zu den Bayern wechseln wird. Laut "Bild" tendiert Sané zu einem Verbleib beim englischen Triple-Sieger. Ausschlaggebend ist demnach das erhoffte Jahresgehalt von etwa 18 Millionen Euro.

Schon in der Vergangenheit ließen sich spektakuläre Wechsel durch Trikot-Präsentationen erahnen. So war zum Beispiel vor knapp einem Jahr für viele klar, dass Cristiano Ronaldo Real Madrid verlassen wird, nachdem er auf keinem der Werbefotos zu sehen war. Der Portugiese schloss sich schließlich Juventus Turin an.