Schalke-Flop vor Wechsel zu Hannover 96

Christof Koepsel, getty

Cedric Teuchert vor Wechsel vom FC Schalke 04 zu Hannover 96

Seit seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg im Januar 2018 absolvierte Cedric Teuchert lediglich 15 Pflichtspiele für den FC Schalke 04. Zur kommenden Spielzeit sucht der 22-Jährige eine neue Herausforderung. Der VfB Stuttgart gilt als heißer Anwärter, doch das Rennen machte Hannover 96.

Wie sowohl die Niedersachsen am Montag mitteilten, wird Teuchert auf Leihbasis an die Leine wechseln. Lediglich letzte vertragliche Formalitäten seien noch zu klären. Teuchert trainiert allerdings bereits in Hannover.

"Bild" hatte zuvor berichtet, auch der VfB sei an einer Leihe des Angreifers interessiert.

Neues Gesicht auf dem #H96-Trainingsplatz: Die Leihe von Cedric #Teuchert von @s04 steht unmittelbar bevor. Noch sind nicht alle vertraglichen Formalitäten final geklärt, aber dank Trainingsgenehmigung ist der 22-Jährige schon mittendrin. 👌 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/guCMUTMOXk — Hannover 96 (@Hannover96) 1. Juli 2019

Teuchert, der im Mittelsturm, hinter der zentralen Spitze sowie auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen kann, musste erst unlängst einen persönlichen Rückschlag verdauen: Trotz sieben Treffer in der Qualifikation durfte er nicht mir zur U21-EM in Italien und San Marino fahren. Trainer Stefan Kuntz sortierte den gebürtigen Coburger kurz vor dem Turnier aus.