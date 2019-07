Welche Rolle Mateu Morey beim BVB spielen soll

unknown

Mateu Morey wechselt vom FC Barcelona zum BVB

Borussia Dortmund hat Mateu Morey vom FC Barcelona verpflichtet. Das bestätigte der BVB am Montag. Bei der Borussia unterzeichnet der 19-jährige Rechtsverteidiger ein Arbeitspapier bis 2024.

weltfussball nimmt den Spanier unter die Lupe. Welche Rolle soll Morey beim BVB ausfüllen? Wo liegen seine Stärken und wo seine Schwächen? Und warum hat Dortmund das Rennen um den begehrten Abwehrspieler gemacht, an dem einst auch der FC Bayern interessiert war?

Wer ist BVB-Neuzugang Mateu Morey?

Mateu Jaume Morey Bauzá, Jahrgang 2000, wächst auf der spanischen Balearen-Insel Mallorca auf. Früh erkennt der heimische Klub RCD Mallorca sein Talent und integriert ihn in die Jugendmannschaft.

Wenig später hat sich sein Können auch auf dem Festland herumgesprochen. Als C-Junior wechselt Mateu Morey in die berühmte Nachwuchsakademie des FC Barcelona, wo der Youngster auf dem rechten Flügel geschult wird.

Im September 2016 debütiert Mateu Morey als Rechtsverteidiger schließlich für die spanische U17-Nationalmannschaft. Kurz darauf zieht er mit der Landesauswahl bei der WM ins Finale ein, scheitert dort jedoch an England. Die Revanche folgt ein Jahr später bei der EM, als sich Spanien im Elfmeterschießen durchsetzt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Spanien erzielt übrigens das Barca-Juwel, mit links wohlgemerkt. Auch vom Punkt bleibt Mateu Morey cool und verwandelt.

Nach drei Jahren bei der U19 der Katalanen, mit denen er im Frühjahr 2018 die Youth League und wenig später die spanische Junioren-Meisterschaft gewinnt, rückt der damals 18-Jährige in die Reservemannschaft des FC Barcelona auf. Doch dort folgen die ersten Rückschläge in der bislang so steilen Jugend-Karriere.

Gleich zum Start der vergangenen Saison stoppt ihn ein Meniskusriss. Gerade als er nach über sieben Monaten im März wieder angreifen will, folgt ein Bänderriss im Knie. Die Saison ist für Mateu Morey gelaufen, das Jahr praktisch ohne Spielminute verloren.

Warum hat der BVB bei Morey zugeschlagen?

Aus zweierlei Gründen: Zum einen lief der Vertrag des 19-Jährigen beim FC Barcelona zum 30. Juni aus, Dortmund nimmt Mateu Morey daher ohne Ablösesumme unter Vertrag. Allein eine Ausbildungsentschädigung, die Berichten zufolge bei 90.000 Euro liegen soll, ist fällig.

Zwar hat Barca laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" noch im vergangenen Januar versucht, das Eigengewächs von einer Verlängerung zu überzeugen. Der Youngster soll sich zu dem Zeitpunkt jedoch schon in Gesprächen mit der Borussia befunden haben, die wohl bis in den Oktober 2018 zurückgehen. Der BVB hat somit frühzeitig seine Chance erkannt und zugeschlagen.

Neben der günstigen Vertragslage wäre da zum anderen, dass Dortmund mittelfristig einen Rechtsverteidiger braucht. Nach der Saison 2019/20 kehrt Leihspieler Achraf Hakimi zu Real Madrid zurück, der Vertrag des 34 Jahre alten Lukasz Piszczek wird wohl nicht mehr verlängert.

"Wir sehen diesen Transfer perspektivisch und freuen uns darauf, Mateu im Profibereich weiterentwickeln zu können", so die Erklärung von Sportdirektor Michael Zorc.

Diese Perspektive wird Mateu Morey nicht zuletzt zum BVB gelockt haben. Bei keinem der anderen interessierten Top-Klubs in Europa, wie Juventus oder Manchester City, sind Einsatzminuten auf höchstem Niveau derart in Reichweite. Auch der FC Bayern, der 2017 schon interessiert gewesen sein soll, zieht hier den Kürzeren.

Was sind die Stärken von Mateu Morey?

Mateu Morey ist ein Rechtsverteidiger, der sich auch weiter vorne auf dem rechten Flügel zuhause fühlt. So gesehen, bringt er Ähnlichkeiten mit Achraf Hakimi mit, wobei seine defensiven Stärken überwiegen.

"Ein physisches Wunder, er hört nie auf zu rennen: Vorne liefert er seinen Teamkollegen Vorlagen, hinten stoppt er seinen Gegenspieler mit Geschick", beschreibt beispielsweise der FC Barcelona die Spielweise des Talents auf der Homepage.

Auch Michael Zorc verdeutlicht bei der Vorstellung die Qualitäten des Youngsters: "Mateu Morey ist ein großes Abwehr-Talent aus der Fußballschule des FC Barcelona, das über ausgeprägte technische Qualität verfügt."

Wo liegen die Risiken für den BVB?

Grundsätzlich birgt der Deal für den Vizemeister keinerlei Risiken, sind die finanziellen Rahmenbedingungen doch äußerst überschaubar. Mateu Morey wird mit den Profis unter Lucien Favre trainieren und langsam an die erste Mannschaft herangeführt. Spielen dürfte er im ersten Jahr überwiegend in der Reservemannschaft.

"Ich will mich schnell integrieren, die Mannschaft unterstützen und vor allem die Sprache lernen", so der Neuzugang selbst: "Letzteres wird alles einfacher machen."

Zweifel bleiben dennoch: Einerseits ist unsicher, ob Morey das aufgrund der Verletzungen verlorene letzte Jahr sowohl körperlich als auch mental verkraftet. Andererseits wird abzuwarten sein, ob der 1,72 Meter große Verteidiger den Ansprüchen beim Champions-League-Teilnehmer genügt.

Der letzte Spieler, der mit ähnlicher Perspektive aus der Barca-Akademie La Masia frühzeitig zum BVB wechselte, hat sich bei den Profis auch nach anderthalb Jahren nicht bewähren können: Sergio Gómez. Mit dem Offensivspieler gewann Mateu Morey übrigens 2017 die U17-EM ...

Gerrit Kleiböhmer