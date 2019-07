Kroos glaubt nicht an Klopp als Bundestrainer

Dean Mouhtaropoulos, getty

Toni Kroos glaubt, dass Jürgen Klopp noch lange Vereinstrainer bleibt

Joachim Löw brachte zuletzt U21-Coach Stefan Kuntz und seinen Assistenten Marcus Sorg als seine möglichen Nachfolger ins Gespräch. Doch auch der Name Jürgen Klopp fällt immer wieder, wenn es um einen neuen Bundestrainer geht. Nationalspieler Toni Kroos glaubt aber nicht, dass der Liverpool-Coach in naher Zukunft in Löws Fußstapfen treten wird.

"Im Fall von Jürgen Klopp glaube ich, dass er noch lange Vereinstrainer bleiben wird", sagte Kroos in einem "Bild"-Interview und ergänzte: "Er wirkt so, als hätte er ziemlich viel Bock auf die tägliche Arbeit."

Ob Kroos Klopp oder auch Kuntz den Job als Bundestrainer überhaupt zutrauen würde, wollte der 29-Jährige nicht beantworten: "Ich habe weder mit dem einen noch mit dem anderen bisher gearbeitet, daher ist das für mich schwierig."

Löws Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis zur WM 2022 in Katar. Zuletzt zeigte sich Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff nicht abgeneigt von Klopp als Nachfolger.

"Ich denke, am Ende ist es für jeden Trainer interessant und eine Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft zu arbeiten", entgegnete Bierhoff im Gespräch mit der "Sport Bild" auf die Frage, ob er schon mal über einen Bundestrainer Jürgen Klopp nachgedacht habe.