Wandervogel Baumjohann findet neuen Klub in Australien

Mark Kolbe, getty

Alexander Baumjohann unterschrieb beim Sydney FC für zwei Jahre

Einst kickte Alexander Baumjohann für den FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern. Nach Stationen in Kaiserslautern und Berlin zog es den Waltroper über Brasilien nach Australien. Dort hat der 32-Jährige einen neuen Verein gefunden.

Der Mittelfeldspieler wechselt nach nur einem Jahr bei Western Sydney Wanderers zum Stadtrivalen Sydney FC, dort unterschrieb er einen Vertrag für zwei Jahre. In der vergangenen Saison in der A-League kam Baumjohann auf 20 Einsätze. Dabei steuerte er drei Tore bei, eins unter anderem im Spiel gegen seinen neuen Arbeitgeber.

Für Baumjohann bedeutet der Wechsel gleichzeitig einen Sprung nach vorne. Während Western Sydney Wanderers die abgelaufene Saison in der Zehner-Liga als Achter abschloss, gewann Sydney FC die Meisterschaft. "Ich bin sehr froh, bei einem so großen Klub wie dem Sydney FC unterschrieben zu haben", so der Routinier nach dem Wechsel.

"Als ich letztes Jahr nach Australien kam, wusste ich nicht viel über den Fußball hier. Dennoch habe ich nicht lange gebraucht, um zu sehen, dass Sydney FC der größte Klub des Landes ist", so Baumjohann weiter.

Alexander Baumjohann kommt in seiner Karriere auf insgesamt 94 Bundesliga- und 26 Zweitligaspiele. Zudem blickt er auf vier Einsätze in der Champions League und sechs in der Europa League zurück. 2010 gewann er mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, 2012 holte er den Superpokal mit dem FC Schalke 04.