Schwieriges Puzzle: BVB muss nach Kaufrausch ausdünnen

Jörg Schäler, getty

Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc müssen den BVB-Kader ausdünnen

Borussia Dortmund startet mit einem prominenten Rückkehrer, offensiver Ansage und etlichen offenen Baustellen in die Saisonvorbereitung.

Uli Hoeneß hat das Psychospielchen bereits eröffnet. Nun ja, Borussia Dortmund habe jetzt viele Spieler verpflichtet, sagte der Präsident von Bayern München, und er spitzte seinen ersten Giftpfeil der Saison: "Ob sie sich verstärkt haben, wird man sehen."

Dabei ist die Liste der BVB-Zugänge vor dem Trainingsauftakt am Mittwoch erlesen - auch im Vergleich mit jener der Münchner. Mats Hummels, den ja die Bayern ziehen ließen, Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz oder das spanische Talent Mateu Morey lassen alle Borussen hoffen, die neue, offensive Ansage des Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke umzusetzen: "Wir wollen Meister werden! Ohne Wenn und Aber."

Am Mittwoch allerdings wird es noch ruhig zugehen in Brackel im Dortmunder Osten. Zig Profis fehlen bei den Leistungstests und Medizinchecks: Die Nationalspieler haben noch Urlaub, der eine oder andere will oder soll in Kürze gehen. In den Geschäftsräumen brummt es auch deswegen gewaltig.

Sportdirektor Michael Zorc, Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung und Watzke haben Trainer Lucien Favre zwar eine starke Mannschaft mit traumhaft besetzter Offensive zusammengestellt - aber es gibt auch etliche Baustellen.

BVB will zahlreiche Streichkandidaten loswerden

Der Kader ist viel zu groß. Shinji Kagawa (Besiktas/Vertrag bis 2020) und Jeremy Toljan (Celtic/2022) kehren nach ihren Ausleihen zurück, ebenso Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt/2020) und Felix Passlack (2021), der bei Norwich City kaum gespielt hat. Und dann ist da auch noch André Schürrle: Der Weltmeister von 2014 ist in England mit dem FC Fulham abgestiegen, kostete einst 30 Millionen Euro und besitzt noch zwei Jahre Vertrag.

Für sie alle hat der BVB derzeit keine Verwendung. Abnehmer dringend gesucht! Auch Marius Wolf und Maximilian Philipp, der beim VfL Wolfsburg gehandelt wird, dürfen gehen, möglicherweise auch Julian Weigl.

Ömer Toprak hatte 2018/19 einen einzigen Startelf-Einsatz, jetzt wird es in der Innenverteidigung durch den Hummels-Transfer noch enger. Dort tummeln sich neben Toprak und Hummels auch Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo und der junge Argentinier Leonardo Balerdi. Ein Überangebot.

Bis zu zehn Personalien also sind bis zur Schließung des Transferfensters am 2. September zu klären - besonders auf Zorc wartet jede Menge Arbeit. An Stürmer Jacob Bruun Larsen zeigen immerhin Klubs aus England Interesse, Dzenis Burnic wurde für ein weiteres Jahr an Dynamo Dresden in die 2. Liga verliehen. Die Frage, ob neben Paco Alcácer ein weiterer klassischer Stürmer im Kader sein sollte, ist auch noch nicht beantwortet.

Beeinflusst der Spielplan-Zoff Dortmunds Kader-Zusammenstellung?

Angeblich jagt der BVB den tschechischen Nationalspieler Patrik Schick von AS Rom, was sich aufgrund einer komplizierten Vertragssituation schwierig gestaltet. Zudem gibt es noch einen weiteren Interessenten, und der soll laut "Bild"-Zeitung ausgerechnet Schalke 04 sein, wo größere Chancen auf einen Stammplatz bestehen.

Der Spielplan-Zoff mit der Deutschen Fußball Liga ist angesichts dessen ein Schauplatz, auf dem sich der BVB nicht lange aufhalten wird. Der Vizemeister muss nach seinen sechs Gruppenspielen in der Champions League immer auswärts antreten.

"Jedes Mal nach einem kräftezehrenden Champions-League-Spiel - ob nun daheim oder noch extremer auswärts - in der Bundesliga auswärts antreten zu müssen, das ist absolut suboptimal", schimpfte Zorc im "kicker".

Pikant: Die Bayern haben nach allen sechs Vorrundenspielen in der Königsklasse ein Heimspiel. Uli Hoeneß wird es gefallen.