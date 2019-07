BVB parkt Passlack in den Niederlanden

Maja Hitij, getty

Felix Passlack spielt in der kommenden Saison bei Fortuna Sittard

Nach seiner Leihe zu Norwich City stand Felix Passlack für einen Tag wieder offiziell und ausschließlich bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Nun hat der BVB den Außenverteidiger jedoch erneut verliehen.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird Passlack in der kommenden Saison auf Leihbasis beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard spielen. Der Klub aus der Provinz Limburg konnte die Klasse nach dem Aufstieg 2018 so gerade halten.

Passlack war 2002 zu Borussia Dortmund gewechselt, wo er 2016 schließlich sein Bundesliga-Debüt gab. Ein Jahr später wurde die einstige Nachwuchshoffnung nach Hoffenheim verliehen. Doch nach einer Saison mit wenigen Einsätzen brachen die Parteien das Leihgeschäft vorzeitig ab.

In der Folge landete Passlack bei Norwich City. Aber auch beim Premier-League-Aufsteiger bekam die BVB-Leihgabe in der vergangenen Saison kaum Einsatzzeiten.

Aufgrund der geringen Spielpraxis konnte sich Passlack in seiner Zeit auf der Insel nicht für höhere Aufgaben bei Borussia Dortmund empfehlen.

Zudem ist die Konkurrenz auf der Rechtsverteidiger-Position mit Lukasz Piszczek, Achraf Hakimi, Marius Wolf, Jeremy Toljan und nach der Verpflichtung von Mateu Morey ausgesprochen groß. Passlacks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2021.