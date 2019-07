Medien: Dembélé will nicht zum FC Bayern wechseln

Alex Caparros, getty

Ousmane Dembélé wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern München sucht weiterhin händeringend nach einem neuen Außenstürmer. Auch Ousmane Dembélé vom FC Barcelona wird mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Die Münchner haben nun offenbar die Bemühungen um den früheren BVB-Star intensiviert. Aber will dieser überhaupt in die Fußball-Bundesliga zurückkehren?

Nach Informationen der französischen "L'Equipe" hat Dembélé fest vor, sich bei Barca durchzubeißen. Demnach wird er den spanischen Meister unter keinen Umständen verlassen - nicht einmal, wenn die Blaugrana Antoine Griezmann von Atlético Madrid verpflichten und Neymar nach seinem zweijährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain zurückholen sollten.

Zuvor hatte "France Football" berichtet, dass ein Dembélé-Transfer inzwischen "Priorität" beim FC Bayern genieße. Hintergrund: die offenbar ins Leere laufenden Bemühungen um Wunschspieler Leroy Sané, der Manchester City wohl nicht verlassen darf, will - oder beides.

"Sport" vermeldete gar ein erstes Münchner Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro für Dembélé, das von Barca aber postwendend abgelehnt worden sei.

Dembélés Noch-Arbeitgeber will den skandalumwitterten Youngster angeblich unbedingt loswerden und bietet ihn laut "kicker" derzeit "flächendeckend" zum Verkauf an - unter anderem dem Bericht zufolge auch beim FC Liverpool. Nicht zuletzt, weil Barca seine Transfer-Bilanz nach den angepeilten Millionen-Deals mit Griezmann und Neymar wieder einigermaßen ins Reine bringen müsste.