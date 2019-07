Raman kassiert auf Schalke offenbar fünffaches Gehalt

Juergen Schwarz, getty

Benito Raman steht kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Benito Raman steht kurz vor einem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04. Offiziell ist der Transfer von den beiden Bundesligisten noch nicht bestätigt, nun sickern aber bereits Details über seinen Vertrag durch.

Raman, der in den vergangenen Tagen in Düsseldorf individuell trainierte und auf den Vollzug wartet, soll bei den Königsblauen künftig rund 2,5 Millionen Euro Gehalt einstreichen. Das berichtet "Sport Bild". Somit kassiert der Belgier auf Schalke fünfmal so viel Geld wie noch in Düsseldorf.

Bei den Knappen unterzeichnet der Flügelstürmer laut "Bild" einen Vertrag bis 2024. Den Medizincheck und die leistungsdiagnostischen Tests absolvierte er bereits am Dienstag.

Auch das lange Tauziehen um den Düsseldorfer Topscorer der vergangenen Saison in puncto Ablösesumme könnte bald ein Ende haben. "Sport Bild" zufolge zahlt Schalke 13 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen. Zuvor stand eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro im Raum, zunächst hatte der Revierklub lediglich neun Millionen Euro geboten.