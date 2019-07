80-Millionen-Mann Hernández verspürt keinen Druck

David Ramos, getty

Lucas Hernández will mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Mit 80 Millionen Euro Ablöse ist Lucas Hernández, Neuzugang des FC Bayern München, der teuerste Spieler der Bundesliga. Die Erwartungen an den Weltmeister sind natürlich entsprechend hoch. Druck verspürt der 23-Jährige deshalb aber nicht.

"Für mich ist diese Ablösesumme überhaupt kein Problem. Ich verspüre dadurch kein Prozent mehr Druck, und ich verschwende daran auch keinen Gedanken und versuche so zu bleiben, wie ich bin", stellte Hernández gegenüber der "Sport Bild" klar.

Hohe Ziele hat der Franzose mit den Münchnern trotzdem: den Gewinn der Champions League. "Es wird schwer, aber die Bayern zählen immer zu den Mitfavoriten", so Hernández, der ergänzte: "Ich werde jedenfalls alles geben für dieses große Ziel, und es macht mich stolz, dass ich dies bei einem der besten Vereine der Welt versuchen darf."

Beim FC Bayern bekommt Hernández die Nummer 21, die zuvor jahrelang von Vereins-Legende Philipp Lahm getragen wurde. "Es ist eine große Ehre für mich, dass ich die Nummer von bekomme, dem erfolgreichen Kapitän des Weltmeisters 2014 und des FC Bayern über viele Jahre", sagte der Abwehr-Allrounder: "Ich weiß, das ist eine wichtige Nummer hier im Klub."

Hernández hat sich in München bereits bestens eingelebt. Mit seiner Frau und seinem Sohn hat er bereits eine Villa in Grünwald gefunden. "Wir alle fühlen uns hier schon so richtig wohl, das Leben hier ist super", schwärmte der 23-Jährige von München, räumte allerdings ein: "Allein die deutsche Sprache macht mir noch zu schaffen, aber es wird von Tag zu Tag besser."