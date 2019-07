Hummels-Vater kritisiert den FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Fehlte Mats Hummels beim FC Bayern die Wertschätzung?

Es war wohl die größte Überraschung der laufenden Transferperiode: Mats Hummels hat den FC Bayern München nach drei Jahren und zahlreichen Titeln erneut verlassen, um zu Borussia Dortmund zurückzukehren. Beim BVB bot man dem 30-Jährigen offenbar etwas, was er an der Isar vermisste.

"Ein Spieler wird in der Regel mit zwei Währungen bezahlt: Zum einen ist es das Gehalt, zum anderen die Wertschätzung. Dabei hat jeder Spieler unterschiedliche Vorlieben. Bei uns spielt auch die Wertschätzung eine sehr wichtige Rolle", erlaubte sich Hummels' Vater und Berater Hermann Hummels gegenüber "Sport Bild" einen Seitenhieb in Richtung FC Bayern.

Während Hummels beim BVB die Leader-Rolle in der Defensive einnehmen zugedacht ist, war der Ex-Nationalspieler in München zuletzt nicht mehr gesetzt. Nach der Saison habe ihm die Führungsriege der Bayern sogar mitgeteilt, dass er für Coach Niko Kovac künftig nur noch die Nummer drei in der Innenverteidigung sei. Das Gespräch war letztlich ausschlaggebend für den Abschied.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobte Hummels hingegen überschwänglich: Für Zorc ist Hummels "der beste deutsche Innenverteidiger! Und genau dazu ist er ja auch gerade gewählt worden. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten", zitiert "Bild" Zorc.