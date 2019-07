KFC schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

unknown

Andreas Maxsö (l.) zieht es von Zürich nach Krefeld

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat den früheren dänischen Junioren-Nationalspieler Andreas Maxsö verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom zwölfmaligen Schweizer Meister FC Zürich nach Krefeld und stößt am Mittwoch im Trainingslager in Werfenweng/Österreich zur Mannschaft. Zu den Vertragsmodalitäten machte Uerdingen keine Angabe.

"Wir haben Andreas schon länger im Auge und kennen ihn als Spieler sehr gut. Es ist ein absoluter Top-Transfer für uns", sagte der KFC-Vorsitzende Michail Ponomarew.

Maxsö absolvierte in der vergangenen Saison 28 Liga-Spiele für den FC Zürich in der ersten Schweizer Liga, dazu kamen fünf weitere Einsätze in der Europa League. Maxsö absolvierte insgesamt 20 Länderspiele für die dänische U21-Nationalmannschaft.