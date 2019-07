Ablösepoker um Rode zwischen Eintracht und BVB?

Matthias Hangst, getty

Sebastian Rode soll fest vom BVB zu Eintracht Frankfurt wechseln

Eintracht Frankfurt hat großes Interesse, den bis zuletzt ausgeliehenen Sebastian Rode von Borussia Dortmund fest zu verpflichten. Eine Einigung mit dem BVB ist jedoch noch nicht abzusehen. Die Vorstellungen in der Höhe der Ablösesumme gehen auseinander.

Die SGE bietet für den Mittelfeldspieler drei Millionen Euro, berichtet "Sport Bild". Der Revierklub will Rode für diese Summe allerdings nicht ziehen lassen. Immerhin zahlte der BVB 2016 zwölf Millionen Euro für den heute 28-Jährigen, der damals beim FC Bayern unter Vertrag stand.

Dortmund soll nun mindestens fünf Millionen Euro Ablöse fordern. Da alle drei Parteien von einem Transfer im Sommer profitieren dürften, könnte eine Einigung jedoch bald erzielt werden.

Für die Borussia würde ein Rode-Abschied bedeuten, den Kader weiter verkleinern zu können. Schon zum Ende der Rückrunde der vergangenen Spielzeit hatte Sportdirektor Michael Zorc angekündigt, mit keinem der verliehenen Spieler in Zukunft planen zu wollen. Dazu gehört eben auch Sebastian Rode.

Die Eintracht bekäme Rode für eine verhältnismäßig geringe Summe zurück. Immerhin erhielten die Hessen für den Mittelfeldspieler, der 2010 von den Kickers Offenbach kam, im Sommer 2014 vom FC Bayern eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro. Zudem stellte Rode in der letzten Saison seinen spielerischen Wert für die Hessen eindrucksvoll unter Beweis.

Sebastian Rode: "Stand jetzt, bin ich weiter beim BVB"

Dass großes Interesse besteht, ist daher schon seit Längerem verbrieft: "Sebastian ist jetzt erst mal wieder bei Dortmund, aber wir sind daran interessiert, ihn unter unsere Fittiche zu nehmen", so Aufsichtsratsboss Wolfgang Steubing Anfang Juni gegenüber dem "kicker".

Rode arbeitet unterdessen nach seinem Knorpelschaden zurzeit im Einzeltraining an einem baldigen Comeback. "Endlich wieder auf dem Platz zu sein, macht echt Spaß", so Rode zu "Bild". "Der Plan ist jetzt in zwei, drei Wochen ins Teamtraining einsteigen zu können."

Auch der Mittelfeldspieler hatte sich bereits positiv über einen Wechsel zu seinem Ex-Klub geäußert, sagte dennoch: "Stand jetzt bin ich wieder ich beim BVB. Alles andere wird sich zeigen."