Hummels dabei, Brandt fehlt: BVB-Stars beim Laktattest

Juergen Schwarz, getty

Der BVB will wieder angreifen

Für die Spieler von Borussia Dortmund ist der Sommer-Urlaub beendet. Auf dem Trainingsgelände bereitet sich der BVB nun auf die neue Saison vor. Neuzugang Mats Hummels vom FC Bayern war beim ersten Termin schon dabei.

Der Vizemeister bat seine Stars am Mittwochmorgen für die obligatorischen Leistungstests ins Trainingszentrum. Das Trainer-Team um Lucien Favre will somit den Fitness-Stand der Profis nachvollziehen.

Insgesamt 19 Spieler werden zur Leistungsdiagnostik erwartet. Im Zuge dessen absolvieren die Dortmunder Profis drei Stunden lang verschiedene Tests.

Neben Mats Hummels, der nach drei Jahren beim FC Bayern für bis zu 38 Millionen Euro Ablöse zurückgekehrt ist, war in dem spanischen Abwehrtalent Mateu Morey nur ein weiterer Neuzugang beim Trainingsstart in Brackel anwesend.

Die zuletzt noch für ihre Nationalmannschaften aktiven Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz treten ihren Dienst bei den Schwarz-Gelben erst am 10. Juli an.

Noch später steigen die U-21-EM-Fahrer Jacob Bruun Larsen und Mahmoud Dahoud sowie der marokkanische Afrika-Cup-Teilnehmer Achraf Hakimi ins Training ein.

Die zuvor ausgeliehenen André Schürrle (FC Fulham) und Shinji Kagawa (Besiktas Istanbul) waren laut "kicker" vom Leistungstest einvernehmlich freigestellt, um sich neue Vereine zu suchen. Der BVB-Kader umfasst derzeit 36 Profis.

🏃‍♂️💦 Es geht wieder los: Die Mannschaft startet mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung. 💪 pic.twitter.com/wDHyDh76QG — Borussia Dortmund (@BVB) 3. Juli 2019

Dortmund absolviert in der Saisonvorbereitung ein Trainingslager in den USA (15. bis 21. Juli) und eines im schweizerischen Bad Ragaz vom 27. Juli bis 3. August.

Am 3. August empfängt der Vorjahreszweite der Bundesliga den Double-Gewinner Bayern München zum Supercup. In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert der achtmalige Meister am 9. August beim Drittligisten KFC Uerdingen, in der Folgewoche empfängt Dortmund zum Bundesliga-Auftakt den FC Augsburg.

