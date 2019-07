Guerreiro-Abschied vom BVB steht wohl kurz bevor

Lars Baron, getty

Raphael Guerreiro steht seit 2016 beim BVB unter Vertrag

Raphael Guerreiro vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum französischen Meister Paris Saint-Germain. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der "Bild" sind die beiden Vereine in ihren Verhandlungen um den portugiesischen Europameister von 2016 schon weit fortgeschritten. Es soll nur noch um die konkrete Ablösesumme gehen, die PSG an den deutschen Vizemeister zu zahlen hat.

Laut "Bild" sollen es mindestens 15 Millionen Euro sein. Ab dieser Summe soll der BVB sein Einverständnis signalisiert haben, den Linksfuß ziehen zu lassen.

Vor allem Paris-Coach Thomas Tuchel soll auf eine Verpflichtung des 25-Jährigen pochen. In seiner Zeit als Cheftrainer bei den Dortmundern war Guerreiro einst zu den Schwarz-Gelben gewechselt und überzeugte in seiner Zeit unter Tuchel mit starken Leistungen.

Schon im letzten Jahr hatte der PSG-Coach versucht, den 34-fachen Nationalspieler in die Ligue 1 zu locken. Nun also der zweite Versuch des Hauptstadt-Klubs, Guerreiro von den Dortmundern loszueisen. Neben der genauen Fixierung der Ablöse soll nur noch das Einverständnis vom neuen Pariser Sportdirektor Leonardo ausstehen.

Guerreiro hatte sich zuletzt unter Trainer Lucien Favre beim BVB keinen Stammplatz erkämpfen können. Als Coach der Dortmunder hatte Tuchel den Portugiesen nach dessen Verpflichtung vom französischen Klub FC Lorient für zwölf Millionen Euro in der Saison 2016/17 vom Linksverteidiger zum Mittelfeldakteur umgeschult und ihm stets großes Vertrauen entgegengebracht.

56 Bundesligaspiele für den BVB

Weil der 25-Jährige seit Wochen wenig Anstalten machte, seinen bis 2020 datierten Vertrag zu verlängern, spricht viel für einen Abschied. "Das ist momentan eine ungeklärte Situation", hatte Zorc erst kürzlich gesagt.

Guerreiro war unter anderem auch mit dem FC Barcelona und dem FC Sevilla in Verbindung gebracht worden. Nun zieht es ihn wohl zurück nach Frankreich.

In seinen drei Jahren beim BVB brachte es Tuchels Wunschspieler, der neben der portugiesischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, auf 56 Bundesliga-Spiele, in denen er neun Treffer erzielte. Vertraglich ist er noch bis 2020 an die Borussia gebunden, die sich auf der linken Seite mit Nico Schulz bereits vor einigen Wochen zusätzlich verstärkt hatte.