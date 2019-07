Wolfsburgs Weghorst will mit Holland zur EM

unknown

Will in die niederländische Nationalmannschaft: Wout Weghorst. Foto: Peter Steffen

Wolfsburgs Topstürmer Wout Weghorst will unbedingt im nächsten Jahr zur Europameisterschaft. "Die Nationalmannschaft war immer das Größte für mich, bei der EM in einem Jahr will ich mit aller Macht dabei sein", sagte der 26 Jahre alte Niederländer im Interview mit dem "kicker".

Für die Finalspiele der Nations League in Portugal war Weghorst Anfang Juni nicht berücksichtigt worden. Nationalcoach Ronald Koeman habe ihm erklärt, dass er der Mannschaft dort die Möglichkeit geben wollte zu spielen, die die Niederlande dorthin gebracht hatte.

"Das ist in Ordnung. Er hat mir gesagt, dass ich dicht dran bin, dass meine Leistungen mal belohnt werden müssen. Darauf setze ich, ich werde weiter hart arbeiten", sagte der Angreifer.

Bisher kam Weghorst dreimal für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes zum Einsatz. Auf sein erstes Länderspieltor wartet er noch. In der vergangenen Saison erzielte Weghorst 17 Tore in der Fußball-Bundesliga.