Union verleiht Torwarttalent nach Cottbus

Joachim Sielski, getty

Torwarttalent Moser wird nach Cottbus verliehen

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat Torwarttalent Lennart Moser für ein Jahr an den Regionalligisten Energie Cottbus verliehen.

Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison Torhüter Nummer drei bei den Eisernen war, soll in der Lausitz möglichst viel Spielpraxis sammeln. Cottbus war in der vergangenen Saison von der 3. Liga wieder in die Regionalliga Nordost abgestiegen.

"Ich freue mich, dass der Wechsel zu Energie geklappt hat. Für mich war es nach dem letzten Jahr, in dem ich viel dazugelernt habe, wichtig wieder regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen", so Moser über den Wechsel: "Die Bedingungen in Cottbus sind optimal, deshalb bin ich überzeugt, dass dieser Schritt für mich der Richtige ist."