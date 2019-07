APA (EXPA/Adelsberger)

Knett wechselt an den Peloponnes

Torhüter Christopher Knett verlässt nach dem Abstieg aus der Bundesliga Wacker Innsbruck und wechselt nach Griechenland.

Wie sein ehemaliger Arbeitgeber am Donnerstag mitteilte, schließt sich der 28-Jährige dem Erstligisten Panetolikos GFS an. Der Vertrag zwischen Knett und Wacker wurde einvernehmlich aufgelöst, hieß es in einer Aussendung.

