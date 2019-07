Busch verlängert beim FC Heidenheim

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Marnon Busch bleibt Heidenheim erhalten

Marnon Busch hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim vorzeitig bis 2023 verlängert. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler war im Sommer 2017 von Werder Bremen an die Brenz gewechselt.

"Ich fühle mich in der Mannschaft, beim gesamten FCH und hier in der Region extrem wohl. Unseren gemeinsamen und erfolgreichen Weg in Heidenheim möchte ich unbedingt weiter mitgehen und dabei in den kommenden Jahren meine nächsten Entwicklungsschritte als Spieler in diesem Verein machen", sagte Busch.