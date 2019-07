30. Saison der Frauen-Bundesliga beginnt mit Klassiker

FIRO/FIRO/SID/

Turbine Potsdam trifft zum Start auf Frankfurt

Die 30. Saison der Frauenfußball-Bundesliga startet mit dem Klassiker: Am 16. August eröffnen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam die neue Spielzeit.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund bei der Spielplan-Veröffentlichung am Freitag bekannt. Double-Gewinner VfL Wolfsburg startet mit einem Heimspiel am 18. August gegen den zweimaligen Pokal-Finalisten SC Sand in die Mission Titelverteidigung.

Das Topspiel gegen Vizemeister Bayern München steigt am 10. Spieltag (23./24. November) in Wolfsburg.

Die zwölf Bundesligisten gehen am 15. Dezember 2019 mit dem 13. Spieltag in die Winterpause, am 16. Februar 2020 wird die Saison fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 17. Mai 2020 terminiert.