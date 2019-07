Fortuna Düsseldorf leiht Tekpetey aus

Christof Koepsel, getty

Bernard Tekpetey (l.) spielte zuletzt für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga

Nach wochenlangem Transferpoker hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 Benito Raman vom Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Im Gegenzug leihen die Knappen den Ghanaer Bernard Tekpetey an die Fortuna aus.

Der 21-Jährige hatte zuletzt beim SC Paderborn mit zehn Toren und sechs Vorlagen wesentlich zum Bundesliga-Aufstieg beigetragen und unterschrieb bei den Rheinländern einen Kontrakt bis 2012. Fortuna hat sich zudem eine Kaufoption gesichert.

Die Gelsenkirchener hatten Ende Mai ihre Rückkaufoption auf Tekpetey für 2,5 Millionen Euro gezogen.

"In der vergangenen Saison hat Bernard in Paderborn sehr erfreuliche sportliche Fortschritte gemacht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass er diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit im Trikot der Fortuna."