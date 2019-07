Diallo doch kein Kandidat bei Olympique Lyon?

Stuart Franklin, getty

Abdou Diallo könnte in die französische Ligue 1 wechseln

Seit der Verpflichtung von Mats Hummels vom FC Bayern wird Abdou Diallo bei Borussia Dortmund als Wechsel-Kandidat gehandelt. Zuletzt wurde der Innenverteidiger des BVB vor allem mit Olympique Lyon in Verbindung gebracht. Aus Frankreich kommen nun widersprüchliche Meldungen.

"Über eine mögliche Verpflichtung des französischen Innenverteidigers von Borussia Dortmund wurde bislang nicht diskutiert", twitterte am Sonntag Bilel Ghazi, der für die Sportzeitung "L'Équipe" arbeitet. Meldungen, dass Diallo nach Lyon wechselt, seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt "falsch".

Zuvor hatte "Bild" berichtet, der Ligue-1-Klub habe gute Karten, den 23-Jährigen im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Lyon, schon im vergangenen Sommer an Diallo interessiert, habe gar bessere Chancen als Meister Paris Saint-Germain.

Dennoch, so Ghazi weiter, werde Lyon schon bald einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen: Joachim Andersen von Sampdoria soll noch am Sonntag zur sportmedizinischen Untersuchung bei den Franzosen eintreffen.

Diallo werden beim BVB derweil nur noch schlechte Chancen eingeräumt, auf seiner präferierten Position in der Innenverteidigung zum Zuge zu kommen, trotz Vertrags bis Juni 2023.

Der Linksfuß hatte in der Saison 2014/2015 in der Ligue 1 sein Debüt als Profi-Fußballer gegeben. Insgesamt stand er zehnmal für die AS Monaco in der französischen Eliteliga auf dem Feld, ehe er 2017 zum 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga wechselte. Vor einem Jahr folgte dann der Transfer für 28 Millionen Euro zum BVB. Mindestens um diese Summe ginge es wohl, sollte ein Klub tatsächlich Ernst machen und Diallo zurück in seine französische Heimat holen wollen.