Diallo in Kürze weg? Dahin könnte es den BVB-Star ziehen

Stuart Franklin, getty

Abdou Diallo könnte in die französische Ligue 1 wechseln

Die Spekulationen um einen Abgang von Abdou Diallo von Borussia Dortmund werden immer heißer. Zuletzt wurde der Abwehrspieler immer wieder mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. In der Pole Position im Werben um den BVB-Star soll aber ein anderer Klub sein.

Wie die "Bild" am Freitag berichtete, soll PSG-Konkurrent Olympique Lyon noch bessere Karten haben, sich die Dienste des 23-Jährigen zu sichern. Nach Informationen der Zeitung soll der siebenmalige französische Meister zum zweiten Mal nach dem letzten Sommer versuchen, Diallo nach Lyon zu transferieren.

Die Chancen, den Abwehrmann tatsächlich aus Dortmund loszueisen, sollen dabei gut stehen. Lyon sucht unbedingt noch einen Innenverteidiger, nachdem Tanguy Ndombélé für satte 70 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League wechselt war. Mit Nabil Fekir steht ein weiterer prominenter Lyon-Akteur auf dem Absprung.

Olympique ist somit zum Nachrüsten gezwungen und hat bereits medial verlauten lassen, sich in den kommenden Wochen verstärken zu wollen.

Seit 2017 in der Bundesliga beschäftigt

Diallo werden bei Borussia Dortmund nur noch schlechte Chancen eingeräumt, auf seiner präferierten Position in der Innenverteidigung zum Zuge zu kommen. Spätestens, nachdem mit Rückkehrer Mats Hummels ein weiterer Hochkaräter zum BVB gewechselt war.

Der Linksfuß hatte in der Saison 2014/2015 in der Ligue 1 sein Debüt als Profi-Fußballer gegeben. Insgesamt stand er zehnmal für die AS Monaco in der französischen Eliteliga auf dem Feld, ehe er 2017 zum 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga wechselte. Vor einem Jahr dann der Transfer für 28 Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben.

Mindestens um diese Summe ginge es wohl, sollte Lyon tatsächlich ernst machen und Diallo zurück in seine französische Heimat holen wollen.