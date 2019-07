Neuer-Berater schlägt Alarm: "Abstand ist gravierend!"

Alexander Hassenstein, getty

Manuel Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern München

Manuel Neuer will in seiner Karriere unbedingt noch einmal die Champions League gewinnen. Ob er dafür allerdings bis zuletzt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München bleiben wird, lässt sein Berater bewusst offen.

Der langjährige Neuer-Vertraute und Spieleragent Thomas Kroth schlug jetzt Alarm, indem er den Deutschen Meister im europäischen Vergleich als nicht ausreichend wettbewerbsfähig abkanzelte.

Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" sagte der 59-Jährige: "Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen."

Ohne weitere namhafte Transfers sieht der Neuer-Berater die Münchner qualitativ nicht so stark aufgestellt, um die enteilte Konkurrenz aus der englischen Premier League in der kommenden Königsklassen-Saison wieder einholen zu können.

Derzeit scheint lediglich festzustehen, dass der 33-jährige Bayern-Kapitän auch nach Auslaufen seines aktuellen Vertrages noch nicht an ein Karriereende denkt: "2021 will er nicht aufhören!", versicherte Kroth gegenüber der "SZ".

Vertragsverlängerung "nicht das einzige Modell"

Eine erneute Vertragsverlängerung beim FC Bayern sei zwar das "naheligende Modell". "Aber nicht das einzige", wie Kroth betonte.

Ob der dann 35 Jahre alte Bayern-Schlussmann noch über 2021 hinaus im Münchner Tor stehen wird, ließ sein Manager also bewusst offen. Kroth unterstrich noch einmal, dass sein Schützling vor allem eine weitere sportliche Perspektive benötigt, die auch auf eurpäischer Ebene die Gedanken an einen Titelgewinn zulassen: "Manuel will und braucht eine Aufgabe, ein fixes Ziel."

Der Spielführer des Bayern und der Deutschen Nationalmannschaft steht bereits seit acht Jahren beim Rekordmeister unter Vertrag. Bisher absolvierte er 216 Bundesliga-Spiele für den FCB. Zum Saisonendspurt hatte Neuer zuletzt seinen Leistungshöhepunkt erreicht und sowohl im Verein als auch für das DFB-Team herausragende Leistungen gezeigt.